Vláda odobrila ľahšie zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Bratislava 28. septembra (TASR) – Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný online formulár. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú v stredu odobrila vláda. Legislatíva smeruje do parlamentu.



"Zjednodušenie spočíva najmä vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý zakladateľa bude sprevádzať pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh potrebných na zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným," priblížili ešte skôr z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Nemá sa to týkať akejkoľvek spoločnosti s ručením obmedzeným. Navrhovaná úprava definuje predmety podnikania, pri ktorých je zjednodušené založenie možné. Predmet podnikania môže byť v takomto prípade zároveň vymedzený maximálne 15 činnosťami zodpovedajúcimi zavádzanému osobitnému zoznamu vybraných voľných živností.



Legislatíva predpokladá, že pri takto zvolenom predmete činnosti sa zápisom spoločnosti do obchodného registra bude považovať živnostenské oprávnenie za automaticky udelené. Týmto spôsobom vzniknutá spoločnosť má byť automaticky zaregistrovaná aj ako daňový subjekt.



Návrhy na zápis má v prípade spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom vybavovať iba jeden registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti, a to Okresný súd Žilina. Dátum účinnosti legislatívy sa navrhuje od 1. januára 2023.



Ministerstvo priblížilo, že návrhom zákona sa do právneho poriadku tiež transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.