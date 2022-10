Vláda odobrila návrh na hlasovanie Matoviča o vstupe Chorvátska do ESM

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) môže v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) hlasovať o vstupe Chorvátska do Európskeho mechanizmu pre stabilitu a o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov. Vyplýva to z návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady (NR) SR pre ministra financií, ktorý v stredu odobrila vláda. Návrh ešte musí odsúhlasiť parlament.



Európsky mechanizmus pre stabilitu bol súčasťou druhej vlny balíka opatrení na ozdravenie a pomoc členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach po finančnej kríze v roku 2012. K 1. januáru 2023 sa končí dočasná korekcia pre Estónsko, ktoré prijalo euro 1. januára 2011, a preto dochádza k aktualizácii kľúča. Podiel Slovenska na celkovom základnom imaní ESM sa tak zníži z 0,9849 % na 0,98442 % a Slovensku pripadne 69.369 akcií. Splatný kapitál sa zníži o 560.000 eur. Zároveň k 1. januáru 2023 Chorvátsko vstúpi do eurozóny s čím je spojený aj začiatok procesu vstupu krajiny do ESM.



Aby mohlo Chorvátsko vstúpiť do mechanizmu, ESM musí aktualizovať kľúč na určenie príspevku na základe najnovšieho alokačného kľúča Európskej centrálnej banky (ECB) na rok 2020. Pristúpenie Chorvátska do ESM si podľa Ministerstva financií SR nebude vyžadovať zmenu splateného kapitálu ostatných členov mechanizmu a to vrátane Slovenska. Splatný kapitál členských štátov bude aktualizovaný na základe najnovšieho alokačného kľúča príspevkov do mechanizmu až pri príležitosti nadobudnutia platnosti reformy zmluvy o ESM.