Vláda odobrila novelu energetických zákonov,má zvýšiť kompetencie ÚRSO

Bratislava 20. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú v stredu schválila vláda. Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. Novela by mala v prípade schválenia parlamentom platiť od začiatku júla.



Navrhované zmeny zákona o regulácii v sieťových odvetviach podľa rezortu hospodárstva najmä rozširujú právomoci a kontrolné kompetencie ÚRSO, čím dochádza k posilneniu jeho postavenia vrátane oblasti výkonu štátneho dozoru. Návrh tiež upravuje oblasť cenovej regulácie a procesné pravidlá konaní o cenovej regulácii. Zmeny zákona o tepelnej energetike najmä reagujú na poznatky z aplikačnej praxe a zabezpečujú prechod štátneho dozoru na úrad.



Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby by sa mal doplniť o úpravu týkajúcu sa takzvaných ostrovných zariadení, ktoré fungujú mimo trhu s elektrinou, nie sú pripojené do distribučnej sústavy ani do prenosovej sústavy. V zákone o energetike by sa mali podľa ÚRSO posilniť práva a ochrana spotrebiteľov v energetike. Legislatíva sa tiež rozšíri o ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.



Jedným z opatrení je napríklad zavedenie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu, ktoré nepodliehajú cenovej regulácii, a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace. Po novom by sa mala zaviesť aj cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovanie plynu. Tá je podľa úradu potrebná predovšetkým z dôvodu nedostatočného zabezpečenia konkurenčného prostredia na trhu s plynom. Prevádzkovatelia zásobníka majú podľa ÚRSO možnosť zásadným spôsobom ovplyvniť iných účastníkov trhu s plynom, vyplývajúcu z ich monopolného pôsobenia na trhu s plynom.