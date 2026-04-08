Vláda odobrila správu o pokroku v implementácii plánu obnovy k 31.3.
Dôsledné plnenie úloh je podľa materiálu kľúčové najmä v prípade opatrení, pri ktorých stále existuje istá miera rizika nesplnenia alebo len čiastočného splnenia míľnika alebo cieľa.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Vláda SR v stredu schválila správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR k 31. marcu. Zahŕňa posúdenie dosiahnutého pokroku pri plnení úloh vo vzťahu k rizikovým opatreniam plánu obnovy aj ďalšie potrebné kroky, ktoré v rámci rizikových opatrení majú vykonávatelia investícií a reforiem realizovať v termínoch, aby míľniky a ciele boli splnené v určenom čase a rozsahu. Správu predložil na vládu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Do konca implementácie POO, čiže do 31. augusta 2026, má SR predložiť Európskej komisii ešte dve žiadosti o platbu, ktorých vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. Na ich splnenie zostáva necelých päť mesiacov.
Ôsmu žiadosť o platbu by mala SR predložiť koncom apríla, preto je podľa správy nevyhnutné sústrediť sa na riadne a včasné ukončenie opatrení, ktoré sú jej súčasťou.
„Táto žiadosť obsahuje 28 míľnikov a cieľov a predpokladaná výška je 735 miliónov eur. Ôsma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad podporu internacionalizácie v akademickom prostredí, zabezpečenie vybavenia škôl alebo obstaranie superpočítača pre Slovenskú republiku,“ uvádza dokument. Súčasťou tejto žiadosti o platbu sú aj významné reformy, napríklad zavedenie desegregačných štandardov, optimalizácia siete nemocníc alebo podpora udržateľnej energetiky.
Deviatu žiadosť o platbu plánuje SR predložiť koncom júla. „Keďže po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov, je potrebné akcelerovať realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení plánu obnovy, najmä v prípade veľkých infraštruktúrnych projektov,“ vyplýva z materiálu. V tomto kontexte sú definované aj úlohy pre jednotlivých vykonávateľov, ktoré sú súčasťou materiálu a ktorých plnenie Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) priebežne monitoruje.
Napríklad v prípade Ministerstva dopravy SR je zavedenie jednotného cestovného lístka (v rámci reformy verejnej osobnej dopravy) vo viacerých druhoch verejnej dopravy súčasťou deviatej žiadosti o platbu. Projekt s termínom do 30. júna, ktorý má platiť od 1. júla, je podľa NIKA v aktívnej realizačnej fáze a dopravcovia sa pripravujú na tarifnú integráciu.
Deviatej žiadosti o platbu sa týka aj rekonštrukcia alebo modernizácia infraštruktúry osobnej železničnej dopravy ako súčasť rozvoja infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy. Z deviatich projektov päť ukončili, dva ukončia podľa plánu a ďalšie dva bolo potrebné nahradiť pre prieťahy vo verejnom obstarávaní. Dva z predložených troch náhradných projektov stavebne ukončili.
