Vláda: Odobrila zánik daňového nedoplatku zdravotníckym zariadeniam

Bratislava 25. augusta (TASR) – Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má zaniknúť daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti. Týka sa to zdaňovacieho obdobia kalendárneho roka 2010. Ide o doplnkový nástroj ku koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý kabinet v stredu schválil.



Podľa návrhu nariadenia dňa 1. septembra tohto roka zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň z príjmov zo závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti, alebo preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010, vyrubený daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.



"Podmienkou zániku tohto nedoplatku je to, že daň musela byť zaplatená do 1. januára 2021," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe. Vzhľadom na čas vzniku týchto nedoplatkov pôjde podľa rezortu financií v prevažnej miere o dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky, voči ktorým sa nevykonáva daňová exekúcia.



Návrh je doplnkom ku koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. Jej úlohou bolo riešenie finančnej situácie nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizácia opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Cieľom tohto nariadenia je pokrytie ďalších situácií, na ktoré sa koncepcia nevzťahovala.