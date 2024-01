Vláda odsúhlasila investičnú pomoc pre Kia vo výške takmer 30 mil. eur

Bratislava 10. januára (TASR) - Automobilka Kia Slovakia dostane štátnu investičnú pomoc v hodnote 29,95 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V rámci realizácie investičného zámeru plánuje upraviť a rozšíriť existujúcu výrobnú linku o nové stroje a zariadenia. Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Automobilka v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina počíta s vynaložením investičných nákladov takmer 108 miliónov v období rokov 2024 až 2028. Neplánuje vytvoriť nové pracovné miesta, má však povinnosť zachovať 3693 existujúcich pracovných miest.



"Cieľom investičnej pomoci v podmienkach SR je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest," uviedlo MH v predkladacom návrhu.



"Chceli sme chytiť trend prechodu spaľovacích motorov na elektromobily. Nie je to len o výrobe samotného automobilu, ale, samozrejme, je na to naviazaný aj celý dodávateľský reťazec. Keďže elektromobilita je jednou z priorít aj slovenského automobilového priemyslu, tak sme tej požiadavke (automobilky, pozn. TASR) vyhoveli," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády.