Vláda odsúhlasila na úhradu výdavkov za záchranné práce 2,4 mil. eur

Bratislava 19. februára (TASR) - Na úhradu výdavkov spojených s 15 mimoriadnymi udalosťami, ako sú zosuvy pôdy, požiare, povodne, víchrice či zrútenie strechy, vyčlenila vláda na stredajšom rokovaní viac ako 2.401.902 eur z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy.



Z tejto sumy má vyše 2.200.432 eur smerovať pre okresné úrady na refundáciu výdavkov za zosuvy pôdy, 164.059 eur pôjde na úhradu výdavkov spôsobených požiarmi. Financie budú vyčlenené aj na náhradu výdavkov spôsobených povodňami (26.326 eur), víchricou (4772 eur) či zrútením strechy (6310 eur).



Najvyššia suma, a to vyše 1.438.430 eur, bola vyčlenená na sanáciu skalného brala Smetlička v obci Mojtín, kde bola mimoriadna udalosť vyhlásená z dôvodu hrozby zosuvu skál. Vyše 741.404 eur, by malo smerovať na vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Červený Kameň. Dôvodom bol zosuv pôdy ešte v apríli 2012.



Financie pôjdu do okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská Nová Ves, Trnava a Žilina, kde sa tieto mimoriadne udalosti stali.