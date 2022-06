Vláda odsúhlasila rozšírenie strategického územia Valaliky na 1047 ha

Bratislava 15. júna (TASR) – Strategické územie Valaliky na východe Slovenska sa oproti pôvodným zámerom zväčší na 1047 hektárov (ha). Dôvodom rozšírenia územia, kde by mal vzniknúť priemyselný park, je doplnenie pozemkov potrebných na realizáciu externej infraštruktúry a pozemkov na realizáciu budúcich investícií investorov. Vyplýva to z materiálu Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt "Strategické územie Valaliky", ktorý v stredu schválila vláda.



"Zmenou osvedčenia o významnej investícii dôjde k navýšeniu výmery strategického územia o 4,5 % oproti pôvodnej rozlohe," priblížil rezort hospodárstva v schválenom materiáli. Do strategického územia tak zmenou pribudli pozemky o výmere 217 ha a naopak boli vypustené pozemky o výmere 172 ha. Rozloha pozemkov, tvoriacich strategické územie investičného projektu, sa zmení z 1002,3 ha na 1047,5 ha.



Schválená zmena strategického územia reaguje podľa rezortu hospodárstva na prebiehajúci proces majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov a na počiatočnú fázu prieskumných činností a iných prípravných činností.