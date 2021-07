Vláda odvolala M.Antala z funkcie štátneho tajomníka MIRRI

Bratislava 14. júla (TASR) - Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní odvolal z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Mareka Antala. O uvoľnenie z funkcie požiadal sám. Zároveň vláda na návrh vicepremiérky a šéfky rezortu informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) vymenovala za Antalovho nástupcu Jána Hargaša. Funkciu preberie od štvrtka (15. 7.).



Hargaš pôsobil doteraz na MIRRI ako poradca ministerky. V roku 2019 tiež pracoval v občianskom združení Slovensko.Digital ako senior expert a člen rady združenia, a predtým tiež v tom istom združení ako výkonný riaditeľ.



"Ide o odbornú nomináciu človeka, ktorý sa dlhé roky zasadzuje o profesionalizáciu a kvalitnejšie a transparentné IT služby štátu. Je pre mňa tiež dôležité, že spoluzakladal a v minulosti viedol občianske združenie Slovensko.Digital, a že dokáže vnímať pohľady odborníkov na to, ako má štátne IT fungovať," zhodnotila Remišová.



Antal oznámil, že požiadal o uvoľnenie z funkcie minulý týždeň, tvrdil, že o svojom odchode uvažoval už v marci. MIRRI vtedy reagovalo, že Remišová nebola spokojná s Antalovou prácou na poste štátneho tajomníka už dlhodobo, poslednou kvapkou mal byť nie dobre pripravený projekt mobilného ID.



Na to neskôr reagoval aj sám Antal, a Remišovej vyjadrenia okomentoval, ako pomstu. "Odchádzam ako štátny tajomník z ministerstva, ktoré ma v názve informatizáciu. Žiaľ, prax ukázala, že ak minister/ka nerozumie IT, nemôže to byť priorita rezortu," napísal Antal na sociálnej sieti.