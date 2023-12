Vláda odvolala predsedu ÚRSO, na čelo sa vracia Jozef Holjenčík

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Bude ním opätovne Jozef Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017.



Holjenčík bol predsedom Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu ÚRSO od mája 2007 do novembra 2012. Následne sa v roku 2012 opätovne stal predsedom ÚRSO a tiež predsedom Regulačnej rady, v ktorých pôsobil do februára 2017.



V rokoch 2009 - 2011 bol zároveň členom Prezídia regionálnej energetickej regulačnej iniciatívy (ERRA), ktorej je dodnes čestným členom. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania ukončil a doktorandský titul získal na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI), ústave energetiky a aplikovanej elektrotechniky.



Od februára 2017 bol samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti výkonu znaleckej činnosti pre odbory elektrotechnika a energetika, výskumný pracovník na FEI STU a energetický audítor.



Vláda na pondelkovom (4. 12.) rokovaní odvolala z funkcie predošlého predsedu Andreja Jurisa. Juris podľa kabinetu konal v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.



"Nie je to účelové. Predseda ÚRSO má byť nezávislý a podľa legislatívy Európskej únie (EÚ) nemôže zvýhodňovať niektoré subjekty na trhu a vôbec sa nemôže riadiť inštrukciami, ktoré mu dá vrcholný predstaviteľ štátnych orgánov," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).