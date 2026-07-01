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Vláda odvolala R.Juhára z funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF

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Na snímke Rastislav Juhár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.

Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.
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