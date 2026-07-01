< sekcia Ekonomika
Vláda odvolala R.Juhára z funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF
Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.
Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.
Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.