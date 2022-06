Okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť pomoc 100 eur, sa rozšíri

Bratislava 22. júna (TASR) - Nariadením v stredu schváleným vládou sa navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci jednorazovo v sume 100 eur. Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády sa navrhuje dňom vyhlásenia.



Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity podľa zákona o sociálnom poistení.



MPSVR podčiarklo, že jednorazový príspevok 100 eur dostanú osoby vyplatený na základe žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Žiadať oň môžu v predĺženej lehote, a to až do 30. septembra 2022, aby tak o dotáciu mohli požiadať všetci, ktorí na ňu majú nárok.



Inflačná dotácia sa podľa rezortu práce vypláca nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu podaná. To znamená, že napríklad v prípade podania žiadosti v júni sa inflačná dotácia vyplatí v mesiaci júl 2022, a to v termínoch výplaty iných sociálnych dávok či príspevkov.



"Cieľom návrhu je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne osobám, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, preto za nich štát uhrádza poistné na dôchodkové poistenie," zdôvodnil rezort práce.



Nariadenie sa podľa MPSVR predkladá v súvislosti so zvýšenou mierou inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.