Vláda: Opatrenia v akčnom pláne majú zlepšiť situáciu ľudí bez domova

Bratislava 29. mája (TASR) - Každý človek bez domova by mal mať možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu na roky 2024 - 2026 k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorý v stredu schválila vláda. Predložil ho minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Ukončovanie bezdomovstva predstavuje súbor opatrení, ktoré smerujú k podpore opätovného získania a udržania bývania pre ľudí bez domova a predchádzaniu straty domova u ľudí v rizikových situáciách, nový prístup k riešeniu bezdomovstva. Na jednej strane totiž mnohé doterajšie opatrenia pomoci ľuďom bez domova ani neboli výslovne zamerané na túto cieľovú skupinu. Zároveň neboli jednoznačne zacielené a systémovo prepojené," uviedol predkladateľ.



Koncepcia obsahuje niekoľko opatrení, na ktoré nadväzujú jednotlivé aktivity a merateľné ukazovatele. Jedným z nich je vytvorenie systému prevencie straty domova a identifikácie ohrozených osôb prostredníctvom poradených aktivít. Medzi aktivitami je aj preskúmanie možnosti zavedenia mechanizmu informovania dlžníkov o možnosti poradenstva.



Vypracovaný by mal byť aj návrh legislatívnych zmien, ktoré by mali zabezpečiť systematické zvyšovanie dostupnosti bývania pre ľudí v núdzi. Zlepšiť by sa mala napríklad aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti pri chronických ochoreniach u ľudí bez domova.



Zamestnateľnosť a zamestnanosť by mali byť podporené prostredníctvom finančného príspevku zamestnávateľovi, s možnosťou využitia mentorovaného zapracovania vrátane podpory. Ďalšou z aktivít je zlepšenie prípravy na osamostatňovanie sa mladých dospelých po ukončení starostlivosti v Centrách pre deti a rodiny.



"Plnenie opatrení akčného plánu bude každoročne vyhodnocované zodpovednými subjektmi a jednotlivými nositeľmi úloh. Akčný plán koncipuje úlohy v súlade s ďalšími súvisiacimi národnými rámcovými strategickými dokumentmi, ako aj inými medzinárodnými záväzkami," uzavrel predkladateľ s tým, že cieľom plánu je zabezpečiť realizáciu minimálne jedného konkrétneho opatrenia v každej z identifikovaných oblastí.