Vláda oživila opatrenie štátnej pomoci 3B

Bratislava 22. decembra (TASR) – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odobrila návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) opätovne oživiť opatrenie 3B v rámci schémy štátnej pandemickej pomoci. Opatrenie, ktoré prispieva zamestnávateľom na platy zamestnancov na základe poklesu tržieb, bude platiť pre firmy, ktoré zamestnávajú najviac 49 zamestnancov v pracovnom pomere a ktorí majú najmenej 40-percentný pokles tržieb. Rezort práce vyčíslil dodatočné náklady na viac než 24 miliónov eur.



Ministerstvo vo vlastnom materiáli spresnilo, že do celkového počtu zamestnancov (firma ich môže mať maximálne 49) sa na tento účel započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere bez ohľadu na rozsah úväzku. "Výška príspevku je určená ako 80 % celkovej ceny práce zamestnanca v príslušnom mesiaci," napísali v materiáli.



Pravidlá vyplácania pomoci sú nastavené tak, že ak má firma pokles tržieb od 40 do 59,99 %, dostane na zamestnanca maximálne 450 eur, ak od 60 do 79,99 %, tak dostane najviac 630 eur na zamestnanca a ak má spoločnosť viac než 80-percentný pokles tržieb (vrátane), na zamestnanca môže dostať najviac 810 eur.



"Potrebné zvýšenie o 24.120.165,73 eura zohľadňuje očakávané dodatočné výdavky potrebné na vyplácanie pomoci cez opatrenie 3B za december 2021 podľa navrhovanej schémy, ako aj očakávaný presun určitej časti prijímateľov z opatrenia 3A na opatrenie 3B," vysvetlil rezort v materiáli.