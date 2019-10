Vláda perokuje prevod pozemkov na diaľničnú spoločnosť

Bratislava 30. októbra (TASR) - Do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by mali pribudnúť viaceré pozemky. Ide o majetok štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Tento vklad do základného imania bol ocenený na 22,88 milióna eur. Rezort dopravy to uvádza v návrhu, ktorým by sa mal na stredajšom rokovaní zaoberať vládny kabinet.



Slovenskej republike sa ani pri aktualizácii kľúča nezmení podiel na základnom imaní v Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM), tzv. trvalom eurovale. Vyplýva to z materiálu rezortu financií, ktorý tiež v stredu prediskutuje vláda.



Kľúč na určenie príspevkov na základnom imaní sa upraví, ak sa skončí obdobie dvanástich rokov určených pre korekciu niektorého člena. K 1. januáru 2020 sa končí dočasná korekcia pre Maltu, ktorá prijala euro 1. januára 2008. Aktualizácia sa nedotkne podielu Slovenskej republiky. Ten zostane na úrovni 0,8184 %.



Vláda Slovenskej republiky a Českej republiky zasadnú spolu 11. novembra vo Valticiach. Pri tejto príležitosti si pripomenú aj 30. výročie Nežnej revolúcie. Informuje o tom materiál určený na stredajšie rokovanie vlády. Pôjde už o siedme spoločné zasadnutie kabinetov. Uskutoční na základe pozvania českého premiéra Andreja Babiša. Slovenskú delegáciu povedie premiér Peter Pellegrini.



Ministri vo Valticiach prediskutujú spoločné projekty, ktoré iniciovali v uplynulom období. Venovať sa budú aj ekonomickej spolupráci, projektom cezhraničnej spolupráce, energetickej bezpečnosti, dobudovaniu dopravnej infraštruktúry, spolupráci v oblasti vnútornej bezpečnosti a obrany. A tiež zahraničnopolitickým témam, vrátane aktuálneho predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a predsedníctva ČR vo V4.



Tradícia spoločného rokovania vlád SR a ČR sa rozvíja od roku 2012 a stala sa súčasťou slovensko-českých vzťahov. Naposledy sa obe vlády stretli v roku 2018 v Košiciach.