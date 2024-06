Vláda plánuje rozšíriť služby vo verejnom záujme cez poštovú sieť

Bratislava 5. júna (TASR) - Vláda plánuje rozšíriť poskytovanie služieb vo verejnom záujme prostredníctvom Slovenskej pošty. Ide o jeden z krokov, ktorým sa Slovensko snaží napĺňať digitálne ciele stanovené EÚ. Uvažuje sa napríklad o možnosti požiadať o vydanie dokladu či zaplatiť pokutu aj na pošte, poštové služby by sa dali využiť napríklad aj pri voľbách či sčítaní obyvateľov. Vyplýva to z návrhu na riešenie poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



"Poskytovanie kvalitných, spoľahlivých a najmä dostupných služieb vo verejnom záujme má z pohľadu štátu výrazne pozitívny vplyv aj na budovanie dôvery vo verejné inštitúcie a služby obyvateľom. Zároveň môže prispieť k zvýšeniu kvality života a spokojnosti obyvateľov. Verejné subjekty môžu tak v partnerstve s určeným poštovým podnikom efektívne využívať vybudovanú verejnú poštovú sieť pri implementácii národných alebo lokálnych iniciatív od zberu dát, volieb až po environmentálne témy obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstva," uvádza sa v návrhu, ktorý predložilo ministerstvo dopravy. Pri jeho príprave sa rezort inšpiroval aj skúsenosťami z okolitých krajín.



Nové služby a produkty poskytované v rámci poštovej siete môžu podľa rezortu dopravy pozitívne ovplyvniť aj tvorbu nových pracovných miest, prípadne pomôcť udržať súčasný počet zamestnancov aj pri klesajúcich objemoch poštových zásielok.



Už v súčasnosti si môžu obyvatelia na špecializovaných pracoviskách pobočiek pôšt vybaviť niektoré úradné záležitosti, ako napríklad výpis z obchodného registra, listu vlastníctva či registra trestov, vybaviť si možno aj kópiu katastrálnej mapy. Spomenuté služby aktuálne poskytuje 600 pracovísk Slovenskej pošty.



Služby by sa v budúcnosti mohli rozšíriť napríklad o spracovanie žiadosti a následný výdaj dokladov. Štát by mohol verejnú poštovú sieť využiť aj pri voľbách, zbere dát či sčítaní obyvateľov. Verejné poštové služby by sa v budúcnosti mohli využiť napríklad aj na evidenciu a platenie pokút či poplatkov spojených s inštitúciami verejnej správy.



Rezort dopravy má do konca roka 2025 pripraviť návrh koncepcie riešenia poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete. Pri príprave koncepcie má pomôcť medzirezortná pracovná skupina, ktorú má ministerstvo dopravy zriadiť do konca augusta toho roka.