Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nedodrží výdavkové limity

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vláda nesplní limit verejných výdavkov, vypočítaný podľa nových európskych pravidiel, v tomto ani nasledujúcich rokoch. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom hodnotení rozpočtu na roky 2025 až 2027. Ministerstvo financií (MF) SR v rozpočte očakáva budúci rok splnenie výdavkového limitu, neskôr bude potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia.



"Odhadujeme, že vláda nenaplní nominálne určené výdavkové limity v tomto roku asi o 300 miliónov eur, v budúcom roku relatívne o menšiu sumu 114 miliónov eur," vyčíslil predseda RRZ Ján Tóth. V rokoch 2026 a 2027 už rada očakáva prekročenie limitov na povolený rast výdavkov o viac ako dve miliardy eur, ak nebudú prijaté dodatočné opatrenia.



Výdavkové limity majú byť podľa nových európskych pravidiel kľúčovým nástrojom, ktorý má zaručiť zlepšenie stavu verejných financií v EÚ. Tento rok sa počítajú prvýkrát. Ich nevýhodou však podľa RRZ je, že výpočet je rovnaký pre všetky krajiny, a teda je zjednodušený a nerešpektuje špecifiká v rôznych štátoch. Dôsledkom je, že navrhované limity pre SR sú príliš štedré a nezaručujú stabilizáciu dlhu pod 60 % a deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v dlhšom horizonte. Kým EK odporučila rast čistých výdavkov o 8,1 % za štyri roky, po zohľadnení realistických predpokladov by ich rast za rovnaké obdobie mal dosiahnuť iba 4,8 %, vyčíslila RRZ.



"Jedno zo zjednodušení, ako Európska komisia (EK) napočítava tento limit je, že predpokladá, že dane voči HDP budú v budúcich rokoch stabilné. S predpokladom takto podľa nás vysokých daní vypočítala relatívne štedrejší výdavkový limit. Naša prognóza vývoja daní, ale aj prognóza ministerstva financií, ktorú sme označili za realistickú, je však v ostrom kontraste s týmto predpokladom," upozornil Tóth.



Obidve domáce inštitúcie podľa neho očakávajú, že výnos daní na Slovensku v pomere k HDP sa bude v nasledujúcich rokoch znižovať. Jedným z dôvodov je nastavenie legislatívy, ktorá počíta napríklad s postupným poklesom bankovej dane alebo dočasne navýšeného zdravotného odvodu. Niektoré spotrebné dane sú zase určené v pevných sumách a ich podiel na rastúcom HDP pri vyššej inflácii sa tak bude tiež znižovať.



Ministerstvo financií v návrhu rozpočtu, ktorý už schválila vláda konštatuje, že výdavky verejnej správy na rok 2025 sú pod úrovňou limitu verejných výdavkov na tento rok. V ďalších rokoch by bez prijatia dodatočných opatrení rast čistých výdavkov prevyšoval stanovené limity, aj keď rozdiel by bol menší, ako očakáva RRZ - v roku 2026 o 345 miliónov eur a v roku 2027 o 1,9 miliardy eur.



"V súlade s Národným strednodobým fiškálno-štrukturálnym plánom Slovenskej republiky vláda predstaví v ďalších rokoch dodatočné konsolidačné opatrenia, ktorými sa zabezpečí dosiahnutie stanoveného rastu čistých výdavkov od Európskej komisie," avizoval rezort financií.