Vláda podpísala s Čínou 13 dokumentov, najmä o ekonomickej spolupráci

Peking/Bratislava 1. novembra (TASR) - Členovia slovenskej vlády, ktorí sa spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a zástupcami 56 firiem zúčastňujú na oficiálnej návšteve Číny, podpísali s čínskou stranou celkovo 13 dokumentov. Informoval o tom Úrad vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého cieľom návštevy je potvrdenie novej kvality bilaterálnych vzťahov medzi SR a Čínou a v rámci nej podpora investícií z obidvoch strán. Z 13 dokumentov sa najviac týka sektora hospodárstva.



Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) podpísala Memorandum o porozumení o zriadení pracovnej skupiny pre investičnú a hospodársku spoluprácu, ďalej Spoločné vyhlásenie o posilnení ekonomickej spolupráce, Memorandum o porozumení o podpore investičnej spolupráce v oblasti zeleného rozvoja, Memorandum o spoločnej podpore priemyselnej a investičnej spolupráce a za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Memorandum o porozumení a posilnení investičnej spolupráce v oblasti digitálnej ekonomiky.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) podpísal Memorandum o porozumení a prehlbovaní spolupráce na projekte China-Europe Railway Express a minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti cestovného ruchu.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal Memorandum o spolupráci v oblasti zeleného a nízkouhlíkového rozvoja a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) okrem iného Memorandum o porozumení a spolupráci pri prevencii a kontrole šírenia BSE (za Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR).



Okrem toho predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR Pavol Pavlis podpísal Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR a Standardization Administration of the People's Republic of China, ako aj Akčný plán spolupráce na roky 2024 - 2028.



Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) podpísala Program spolupráce v oblasti kultúry medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky na roky 2024 - 2028.