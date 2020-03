Podpora zamestnávateľov a SZČO zohľadní špecifiká rezortov

Bratislava 25. marca (TASR) – V prípade podporných opatrení, ktorých cieľom je pomôcť zamestnávateľom a živnostníkom, sa bude prihliadať aj na špecifické podmienky v rámci jednotlivých rezortov. Po dnešnom rokovaní vlády to v súvislosti s tzv. "prvou sociálnou pomocou" uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.



Ako príklad uviedol oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. "Hovoril som včera aj s pani ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO), keďže v tejto oblasti je naozaj špecifická situácia a mimoriadna situácia postihuje veľa ľudí," upozornil.



"Pomoc, na ktorú bude parlament schvaľovať zákonný rámec, chceme následnými vládnymi opatreniami cielene a adresne smerovať tam, kde je potrebná, o tom rokujeme zo všetkými ministerstvami," dodal šéf sociálneho rezortu.



Krajniak spolu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom po dnešnom rokovaní vlády oznámili, že v rámci prvej sociálnej pomoci chcú vytvoriť i špeciálne podmienky na trhu práce, ktoré majú pomôcť poškodeným zamestnávateľom a živnostníkom z dôvodu prepadu ich tržieb.



Úpravami v zákone o sociálnom poistení by mali byť zamestnávateľom napríklad garantované výhodnejšie podmienky, ak udržia pracovné miesto, než keby mali zamestnanca počas mimoriadnej situácie prepustiť.



"Bude to príspevok na podporu udržania pracovného miesta, nárokovateľný za podmienok, ktoré stanoví vláda," vysvetlil Krajniak. Projekt bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prípadne štátneho rozpočtu. "Nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určitú dobu po skončení. Nárok má aj zamestnávateľ, ktorý musel prevádzku zatvoriť z dôvodu straty odbytu alebo pri problémoch na strane dodávateľov. Výška príspevku a stanovenie presných podmienok, toto všetko je rámec, ktorý po schválení zákona určí vláda," avizoval Krajniak.



Na príspevok majú mať nárok aj SZČO, ktorí tiež splnia podmienky, a museli zatvoriť svoju prevádzku pre nariadenie krízového štábu. Základnou podmienkou bude to, aby pokračovali v činnosti aj po skončení čerpania príspevku.