Vláda posilní spoluprácu so SAE, týka sa bratislavských prístavov
Investície do nich by mali presiahnuť miliardu eur.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovensko a Spojené arabské emiráty (SAE) plánujú do budúcnosti posilniť vzájomnú hospodársku spoluprácu. Sústrediť sa chcú predovšetkým na dva strategické projekty, ktoré sa týkajú rozvoja prístavov v Bratislave. Investície do nich by mali presiahnuť miliardu eur. Vyplýva to z Dohody medzi vládou SR a vládou SAE o hospodárskej spolupráci, ktorú v stredu s pripomienkami schválil vládny kabinet.
„Za strategický projekt pre splnenie cieľov tejto dohody obe vlády považujú: 1. Vybudovanie a prevádzkovanie nového multimodálneho nákladného prístavu v Bratislave na Dunaji v lokalite Pálenisko a 2. Rekonštrukciu oblasti bratislavského prístavu na Dunaji v lokalite zimného prístavu,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe.
Na projektoch by mala slovenská vláda spolupracovať s investormi zo súkromného sektora so sídlom v SAE, ktorých bude podporovať miestna vláda. Realizovať a využívať by ich mali spoločne obidve zmluvné strany. Investícia do prvého projektu by mala predstavovať najmenej 250 miliónov eur a do druhého minimálne 1 miliardu eur.
Cieľom schválenej dohody je vo všeobecnosti podpora a spolupráca zmluvných strán, osobitne v ekonomickej oblasti a v oblasti strategického partnerstva. Medzi nádejné oblasti spolupráce zaraďuje napríklad priemysel, štátne investičné fondy, investície, cestovný ruch, logistiku, nehnuteľnosti, poľnohospodárstvo či potravinovú bezpečnosť. Uzatvára sa na päť rokov s automatickým predlžovaním na ďalšie päťročné obdobia. Vypovedať sa dá kedykoľvek písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.
