Vláda poskytne 1,66 mil. eur na projekty niektorým okresom na východe

Bratislava 30. júna (TASR) – Štát priebežne poskytne regionálny príspevok v celkovej výške zhruba 1,66 milióna eur podľa zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku niektorým okresom na východnom Slovensku. Vyplýva to z návrhu ročných priorít okresov Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov na rok 2021 z dielne ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorý v stredu odobril vládny kabinet.



Štát chce takto podporiť 34 projektov. Z toho 24 projektov predložili mestá a obce, týkajú sa revitalizácie verejných priestranstiev, zlepšenia občianskej vybavenosti či podpory cestovného ruchu. Ďalšie štyri – takisto od miest a obcí - sú zamerané na registrované sociálne podniky, ktorých cieľom je integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. Tri projekty mimovládnych organizácií sa týkajú poskytovania sociálnych služieb a zvyšné tri projekty podnikateľských subjektov sú zamerané na inováciu výrobných procesov. "Uvedené projekty vytvoria 30 pracovných miest," skonštatoval rezort regionálneho rozvoja v materiáli.



V zozname aktivít, na ktoré sa má poskytnúť regionálny príspevok, sa nachádza 40.000 eur pre firmu 3G so sídlom v obci Hertník (okres Bardejov) na obstaranie technológie na rezanie a gravírovanie. Takisto je v pláne vyčlenených 60.000 eur pre sociálny podnik Zbor-Stav v Zborove (okres Bardejov) na vytvorenie podmienok pre adaptáciu nízkokvalifikovanej pracovnej sily obstaraním univerzálnej stavebnej techniky.



Štát chce takto podporiť aj výstavbu cyklochodníka v obci Geča (okres Košice-okolie), vyčlenil na to 50.000 eur. V Spišskom Podhradí (okres Levoča) zas chce štát prispieť na realizáciu výstavby vodozádržno-parkovacieho systému s verejným osvetlením, vyhradil na to vyše 70.000 eur.