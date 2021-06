Vláda poskytne pomoc firme Schüle Slovakia na investičný zámer

Bratislava 23. júna (TASR) – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schüle Slovakia na podporu realizácie investičného zámeru v Levoči. Návrh pomoci na rokovanie predložil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.



Spoločnosť požiadala o investičnú pomoc v nominálnej hodnote 3,9 milióna eur. Z toho 1,9 milióna eur dostane od štátu vo forme úľavy na dani z príjmov a zvyšné dva milióny eur vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta.



„Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej cieľom je zriadenie novej prevádzkarne, zameranej na výrobu hliníkových odliatkov vyrábaných tlakovým odlievaním v Levoči (Prešovský kraj)," napísal rezort hospodárstva v materiáli a dodal, že okres Levoča je dlhodobo zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.



Spoločnosť plánuje v novej prevádzke v Levoči vyrábať hliníkové odliatky pre automobilový priemysel, do pneumatických systémov a pre zariadenia na výmenu tepla. „Diverzifikované produktové portfólio novej prevádzkarne by malo zabezpečiť, aby výrobná kapacita v prípade krízy v jednom z daných sektorov neklesla pod určitú úroveň," dodal rezort hospodárstva v materiáli.



V rámci realizácie investičného zámeru plánuje firma vynaložiť v rokoch 2020 až 2023 aspoň 12,5 milióna eur na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení.



„Súčasne prijímateľ plánuje v rozpätí rokov 2023 až 2027 vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v hodnote 6.015.840 eur," vyčíslil rezort. V priamej súvislosti s investičným zámerom plánuje firma vytvoriť 130 nových pracovných miest v rokoch 2023 až 2026. Z toho 35 pracovných miest chce firma vytvoriť pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním a 95 pre ľudí s úplným stredným vzdelaním.