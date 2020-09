Poskytovanie zdrojov z projektu Prvá pomoc sa má predĺžiť

Bratislava 23. septembra (TASR) – Projekt Prvá pomoc sa má realizovať do konca tohto roka. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby tak majú naďalej dostávať od štátu finančnú kompenzáciu, ak ich podnikanie zasiahla pandémia nového koronavírusu. Návrh na predĺženie obdobia tohto projektu v stredu schválila vláda.



Ministerstvo práce predĺženie podporného obdobia zdôvodňuje tým, že na Slovensku pretrváva negatívny vývoj epidemiologickej situácie, čo má následne negatívny vplyv aj na trh práce, zamestnanosť a existenciu pracovných miest.



„Z týchto dôvodov preto považujeme za dôležité pokračovať aj naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou," priblížil rezort práce v predkladacej správe k návrhu.



Predpokladané celkové výdavky na podporu udržania zamestnanosti v projekte Prvá pomoc v prípade predĺženia jeho realizácie do konca roka 2020 predstavujú sumu takmer 198 miliónov eur, pričom takmer 160 miliónov eur predstavujú výdavky na opatrenia určené na podporu pracovných miest (opatrenia 1, 3A a 3B) a zvyšných 38 miliónov eur sú výdavky na opatrenia určené na podporu SZČO. „Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur," vyčíslil rezort práce.



Ministerstvo zároveň prostredníctvom Ministerstva financií SR požiadalo o finančné prostriedky v rámci nástroja SURE, prostredníctvom ktorého bude možné financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia v objeme 630,8 milióna eur. Príjem prvých finančných prostriedkov z úveru možno očakávať počas októbra tohto roka.