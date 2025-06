Vláda posunula prípravu Sociálno-klimatického plánu do konca roka

Bratislava 18. júna (TASR) - Sociálno-klimatický plán by mal byť pripravený a predložený na rokovanie vlády do konca tohto roka. Posunutie termínu úlohy z 20. júna na 31. decembra 2025 v stredu schválila vláda. Gestorom úlohy je podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



Vláda takisto rozhodla o posunutí termínu prípravy legislatívneho návrhu, ktorý má zadefinovať implementačný rámec Sociálno-klimatického fondu a predložiť ho na rokovanie vlády, a to do 31. marca 2026. Kabinet zároveň zrušil v pláne legislatívnych úloh vlády úlohu týkajúcu sa návrhu zákona o sociálno-klimatickom fonde.



Návrh Sociálno-klimatického plánu pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku v súlade s európskym nariadením. „Keďže Slovenská republika do dnešného dňa v plnom rozsahu nevykonala transpozíciu smernice o ETS2 (t. z. zavedenie obchodovania s emisiami za sektor budov a sektor dopravy), Sociálno-klimatický plán nebude schválený Európskou komisiou,“ uviedol Kmecov úrad v materiáli na vládu.



Pripomenul, že výnosy z obchodovania s emisiami za sektor budov a dopravy budú zdrojom pre Sociálno-klimatický fond. Ak však členský štát EÚ nemá vykonanú plnú transpozíciu smernice o ETS2, nebude mať k dispozícii finančné prostriedky, ktorými by mal do fondu prispievať, a teda nebude mať nárok na čerpanie peňazí pre Sociálno-klimatický plán.



Transpozíciu smernice do národných legislatív mali členské štáty EÚ vykonať do 30. júna 2024. Ministerstvo životného prostredia SR však podľa Kmecovho úradu zatiaľ dátum transpozície smernice do slovenskej legislatívy nestanovilo.