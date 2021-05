Vláda posunula splatnosť už odložených platieb poistného aj poistného

Bratislava 19. mája (TASR) - Pre zmiernenie ekonomických dosahov pandémie na odvádzateľov poistného vláda opäť posunula splatnosť už odsunutých platieb poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a aj poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Odklad sa dotkne aj mesiaca máj. Poistné za mesiace marec, máj až júl a december 2020 a takisto aj za január až apríl 2021 nebudú musieť SZČO zaplatiť do pôvodného termínu - 30. júna 2021, ale postupne sa splatnosť posúva v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra tohto roka až do 30. septembra 2023. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu odobril vládny kabinet.



"Taktiež sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie máj 2021 do 31. decembra 2023," dodal rezort v materiáli.



Výnimka sa však týka iba zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.



Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.



Ako vyčíslil rezort v analýze vplyvu na rozpočet, v tomto roku toto opatrenie ukráti Sociálnu poisťovni (SP) o takmer 33 miliónov eur, v roku 2022 však prinesie príjmy vo výške okolo 25,5 milióna eur a v roku 2023 o 7,4 milióna eur.