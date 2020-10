Pozemkový fond má budúci rok vykázať prebytok takmer 7 miliónov eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovenský pozemkový fond by v roku 2021 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,82 milióna eur, v roku 2022 v hodnote 5,12 milióna eur a v roku 2023 vo výške 4,53 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu, ktorý v stredu na svojom zasadnutí schválila vláda.



„Nedaňové príjmy v roku 2021 v štruktúre podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie sú rozpočtované v celkovom objeme 26,14 milióna eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 1,08 milióna eur, indexom 96,0," uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2021 je rozpočtovaná vo výške 19,32 milióna eur, čo je zníženie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 indexom 91,1 a predstavuje zníženie o 1,88 milióna eur.



SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.