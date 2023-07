Vláda pracuje na pláne ozdravenia verejných financií

Bratislava 26. júla (TASR) - Vláda odborníkov bude do volieb pracovať na realistickom pláne, ako ozdraviť verejné financie. Zároveň chce prostredníctvom plánu navrhnúť ďalšej vláde, ako adresnejšie pomáhať ľuďom a pristupovať k eurofondom. V stredu po rokovaní kabinetu to uviedol poverený premiér Ľudovít Ódor.



V polovici augusta bude k dispozícii polročná správa o aktuálnom stave verejných financií. Dovtedy k nim musí vláda podľa premiéra pristupovať s rozvahou. Zároveň upozornil, že parlament schválil výdavky, ktoré sú nad rámec schváleného štátneho rozpočtu v objeme 750 miliónov eur.



"Budeme do volieb pracovať na realistickom pláne, ako ozdraviť verejné financie. Prídeme s konkrétnymi návrhmi pre ďalšiu vládu, a to napríklad, ako adresnejšie pomáhať ľuďom v núdzi, ako inak pristupovať k eurofondom, k decentralizácii. Máme na stole pomerne veľa práce aj v druhom polroku," priblížil Ódor. Zároveň však upozornil, že dočasne poverená vláda má obmedzené možnosti z hľadiska kompetencií aj financií.



Dočasne poverený minister financií Michal Horváth v stredu potvrdil, že práce na návrhu rozpočtu prebiehajú. Pre jeho rezort je príprava plánu na ozdravenie verejných financií priorita číslo jedna.



"Momentálne sme v štádiu, že dávame dokopy zoznam možných opatrení, na ktoré by sa budúca vláda mohla pozrieť pri ozdravení verejných financií... Bude to široký okruh opatrení rôzneho charakteru, na príjmovej aj výdavkovej strane," vysvetlil.



V tejto súvislosti vyzval aj zástupcov politických strán, aby prichádzali s vlastnými návrhmi, ktoré by však mali byť konkrétne a merateľné. "Situácia vo verejných financiách je veľmi vážna, preto privítame akékoľvek námety. Pomôže to aj tomu, aby sa po voľbách rozpočet rýchlejšie zostavil a uviedol do praxe, ak tam budú opatrenia, ktoré už majú podporu politických strán," dodal Horváth.