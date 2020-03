Bratislava 16. marca (TASR) - Vláda plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť firmám aj ich zamestnancom v súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v pondelok po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyslu v súvislosti so šírením nového koronavírusu.