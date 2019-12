Pred koncesiou bratislavského letiska je potrebné odstrániť riziká

Bratislava 18. decembra (TASR) – Finančný a technický stav Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) nenaznačuje závažné prekážky pri realizácii koncesnej stratégie letiska. Legislatívna úprava je však v tomto smere nedostatočná. Pred pokračovaním projektu je preto potrebné odstrániť riziká, ktoré z toho vyplývajú. Uvádza to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v informácii o aktuálnom stave výberu koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj letiska v Bratislave, ktorú v stredu vzal na vedomie vládny kabinet.



Rezort dopravy priblížil, že letisku sa darí zlepšovať finančnú situáciu hlavne v dôsledku zvýšeného dopytu po službách. Prevádzkové ukazovatele v roku 2019 na úrovni 2,3 milióna cestujúcich a 24.500 ton leteckého nákladu držia výkonnostný potenciál z roku 2018. "Letisko priebežne realizuje rekonštrukciu najzaťaženejších plôch vzletových a pristávacích dráh, rolovacích ako aj pojazdných dráh, čím sa životnosť dráhového systému predĺži na obdobie nasledujúcich 15 rokov," konštatuje ministerstvo.



Kapacita dráhového systému aj terminálov podľa MDV postačuje aktuálnemu aj prognózovanému pohybu lietadiel a počtu cestujúcich podľa koncesného modelu. "Úverové zaťaženie letiska je stále vysoké, no manažmentu spoločnosti BTS sa podarilo dohodnúť refinancovanie klubového úveru s výhodnou úrokovou mierou tak, aby bol finančný plán spoločnosti v nasledujúcom období udržateľný," uviedol rezort dopravy.



Analýza však poukázala na nedostatočnú legislatívnu úpravu pre možnosť implementácie koncesnej stratégie, ako aj možnosť zveriť prioritný infraštruktúrny majetok do nájmu koncesionárovi. Identifikácia významných rizík vychádza zo správy o právnom audite bratislavského letiska formou právnej, legislatívnej a regulačnej due diligence.



Právna úprava o prevádzke verejných letísk ako je aj letisko v Bratislave, obsiahnutá v zákone o letiskových spoločnostiach v zákone o civilnom letectve, podľa materiálu nie je jednoznačná. Vzhľadom na význam transakcie musí právna úprava vytvárať jednoznačný základ vzťahov vzniknutých na základe koncesnej zmluvy. Zákon by mal jasne pomenovať možnosť zabezpečiť prevádzku verejného letiska aj prostredníctvom koncesionára. "V rámci konkrétnych požadovaných zmien legislatívneho rámca je vhodné upraviť právny rámec prevzatia prevádzky letiska koncesionárom, teda vstup strategického partnera do koncesie, a zároveň aj právny rámec spätného prevzatia prevádzky letiska po ukončení koncesie," zdôraznilo MDV.



Súčasne je podľa rezortu dopravy vo vzťahu k forme koncesie potrebné zákonne upraviť základný rámec pre zriadenie a činnosti spoločnosti koncesionára prevádzkujúcej letisko. Za súčasnej legislatívnej úpravy totiž môže letiskovú spoločnosť založiť len štát.



Analýza tiež identifikovala, že časť letiskovej infraštruktúry prioritného infraštruktúrneho majetku nie je vo výlučnom vlastníctve BTS alebo štátu. "Súčasná situácia predstavuje nesúlad so znením zákona, a preto je potrebné tento stav čo najskôr odstrániť," podotýka ministerstvo. Zákon zároveň neumožňuje spoločnosti BTS prenajímať prioritný infraštruktúrny majetok.



Realizácia projektu koncesie je tak podľa materiálu priamo podmienená týmito rizikami. MDV konštatuje, že s cieľom zlepšiť pozíciu spoločnosti BTS pred pokračovaním projektu a vyhlásením verejného obstarávania začne proces eliminácie definovaných rizík a pripraví podmienky, respektíve legislatívny rámec pre realizáciu koncesie letiska. Po odstránení rizík bude proces výberu koncesionára pokračovať.