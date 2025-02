Vláda pred občanmi podľa Remišovej tají problémy s čerpaním eurofondov

Bratislava 19. februára (TASR) - Vláda nechce ukázať občanom informácie o aktuálnom stave čerpania financií z fondov EÚ, a preto všetky body, ktoré sa toho týkajú, na stredajšom rokovaní označila za ústnu informáciu. Na tlačovej konferencii na to upozornila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Dodala, že v čerpaní financií z plánu obnovy či programu rozvoja vidieka sú vážne problémy a hrozí vrátenie časti financií do Bruselu.



"Minister Takáč, minister Raši a podpredseda vlády pre plán obnovy pán Kmec sedia na miliardách eur, z ktorých ale ľudia nemajú nič, pretože sú tak neschopní, že tieto peniaze nevedia dostať k ľuďom," povedala Remišová. Poslankyňa priblížila, že už v októbri minulého roka upozornila na hroziace prepadnutie 267 miliónov eur z Programu rozvoja vidieka, ktoré bolo treba do konca roka vyčerpať.



"Momentálne je zjavné, že ku koncu roka 2024 mu peniaze z programu rozvoja vidieka prepadli, len sa bojí postaviť pred občanov, bojí sa postaviť pred novinárov a bojí sa postaviť pred farmárov a potravinárov a povedať, koľko peňazí ku koncu roka 2024 prepadlo," dodala Remišová. Problémy sú podľa Remišovej aj v čerpaní plánu obnovy, konkrétne s financiami, ktoré majú byť použité na obnovu nemocníc.



V eurofondovom programe Slovensko na roky 2021 - 2027 sú zatiaľ podľa poslankyne vyčerpané len 3 % prostriedkov a medzimesačne sa čerpanie zvýšilo o 0,23 %. "Ak minister Raši bude takýmto tempom čerpať eurofondy, tak to bude čerpať 43 rokov," dodala Remišová.



Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič zároveň na tlačovej konferencii kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre jeho neúčasť na druhom neformálnom európskom samite o Ukrajine a bezpečnosti Európy v Paríži. "Robert Fico ako premiér SR nebol pozvaný na kľúčové stretnutie členských krajín EÚ a NATO," vyhlásil Matovič. Kroky premiéra označil za nebezpečné. "Nielen pre medzinárodnú hanbu, ale aj ekonomické následky," podotkol. Pre Slovensko je podľa hnutia dôležité, aby bolo prítomné pri mierových rokovaniach. "Ak vznikne zlá dohoda, poškodí to nielen Európsku úniu, ale najmä Slovensko, keďže Ukrajina je náš priamy sused," uviedli z hnutia.