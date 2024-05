Vláda predĺžila predkupné právo na pozemky pre priemyselný park Šurany

Bratislava 29. mája (TASR) - Platnosť predkupného práva k pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park, sa predĺži o jeden rok. Návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda. Pôvodná dvojročná lehota platnosti predkupného práva by uplynula 8. júna tohto roka. Vláda zároveň rozhodla o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur.



O predĺženie platnosti predkupného práva požiadala štátna spoločnosť MH Invest, ktorá patrí pod rezort hospodárstva a ktorá tento priemyselný park zabezpečuje. "MH Invest žiadosť odôvodňuje nedostatočnými finančnými prostriedkami vyčlenenými na realizáciu významnej investície Šurany Industrial Park, ktoré neumožňujú vykonať predkupné právo k pozemkom, ktoré sú súčasťou významnej investície a prípadne ani podať návrh na začatie vyvlastňovacieho konania k týmto pozemkom," vysvetlilo v návrhu ministerstvo. Proces majetkovoprávneho vysporiadania plánuje spoločnosť začať hneď po získaní potrebných financií.



Osvedčenie o významnej investícii pre Šurany Industrial Park schválila vláda ešte 8. júna 2022. Predkupné právo držiteľa osvedčenia k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia, podľa zákona zanikne, ak sa do dvoch rokov od schválenia vládou nevykoná alebo ak držiteľ osvedčenia nepodá v tomto termíne návrh na začatie vyvlastňovacieho konania. Lehotu môže vláda predĺžiť o jeden rok.



V priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov. GIB je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. V novembri minulého roka uzavrela memorandum o porozumení s vládou SR. V ňom sa zaviazala, že fabriku začne stavať v roku 2024. Slovensko má poskytnúť spoločnosti dotácie, vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú parcelu a zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti.



Továreň na výrobu batérií do elektromobilov by mala vyrásť na ploche 65 hektárov. Spoločnosť plánuje vytvoriť 1500 pracovných miest. V prvej fáze dosiahne fabrika kapacitu 20 GWh, má však potenciál zvýšiť ju až na 40 GWh. S jej plným spustením sa počíta v roku 2026.