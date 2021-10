Heger: Treba si uvedomiť, že akýkoľvek posun vyššie je aj vyšší dlh

Bratislava 7. októbra (TASR) – Napriek rozdielnym pohľadom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ostatných ministrov na jednotlivé kapitoly budúcoročného štátneho rozpočtu očakáva premiér Eduard Heger (OĽANO) dohodu a nepredpokladá, že by Slovensko začalo rok 2022 v rozpočtovom provizóriu. Vláda by mala návrh rozpočtu predložiť Národnej rade SR do polovice októbra.



Heger bol vo štvrtok pred rokovaním vlády optimistický a tvrdil, že sa ministerstvá na výške jednotlivých kapitol s rezortom financií dohodnú. Matovič však už predtým avizoval, že nechce pripustiť v budúcom roku vyšší dlh ako 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V tomto roku očakáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť deficit verejnej správy na úrovni 7,1 % HDP.



Premiér naznačil, že v súčasnosti vláda skúma možné zvýšenie rozpočtu pre niektoré kapitoly. „Treba si uvedomiť, že akýkoľvek posun vyššie je aj vyšší dlh,“ uviedol Heger. Zvýšené nároky jednotlivých ministerstiev podľa premiéra vyplývajú z investičného dlhu minulých rokov.



Konkrétne údaje o rozpočte Heger nechcel uviesť a odmietol aj výčitky opozície, podľa ktorej by mal byť zverejnený aspoň návrh. „Nikdy v živote sme nepoznali rozpočet skôr, ako bol schválený na vláde,“ dodal Heger.