Vláda preplatí samosprávam výdavky počas mimoriadnych situácií

Bratislava 25. septembra (TASR) - Štát preplatí samosprávam výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas siedmich mimoriadnych situácií vo výške 105.654 eur. Ďalších 4500 eur pôjde obyvateľom obce Krajná Bystrá, ktorých postihol požiar bytového domu. Vyčlenenie financií v stredu schválila vláda.



V obci Dolné Semerovce v Levickom okrese vyhlásili podľa ministerstva vnútra mimoriadnu situáciu pre zosuv pôdy ešte koncom minulého roka a je stále v platnosti. Štát preplatí výdavky vo výške viac ako 48.000 eur. Zosuv pôdy zaznamenali aj v Žilinskom okrese. Vláda preň vyčlenila vyše 4700 eur. V obciach Výborná a Vydrník bola mimoriadna situácia pre požiar, smeruje tam vyše 3000 eur.



O pokrytie nákladov v spojitosti s mimoriadnymi situáciami požiadali aj z okresu Tvrdošín. Brezovicu a Tvrdošín zasiahla veterná smršť. Vláda za záchranné práce vyčlenila vyše 47.000 eur.



V marci podľa rezortu vyhlásili mimoriadnu situáciu aj v okrese Liptovský Mikuláš, a to pre nežiadúci výskyt medveďa hnedého. Kabinet preplatí samospráve výdavky vo výške 893 eur.



"Finančné prostriedky sa navrhujú uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa odporúča ich poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov podľa verifikácie výdavkov," napísal rezort v materiáli.