Vláda: Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa plní

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku priebežne plní. Týka sa to napríklad rozšírenia kapacít v ambulantných a komunitných pobytových zariadeniach, zjednotenia posudkovej činnosti či pripravovanej reformy v zmene financovania sociálnych služieb. Vyplýva to z vyhodnotenia plnenia opatrení a úloh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vláda ho vzala v stredu na vedomie.



Rezort práce pripravuje novú reformu na zmenu financovania sociálnych služieb, ktorá má lepšie prepojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Jej súčasťou je aj zavedenie osobného rozpočtu, teda nového príspevku na starostlivosť.



"Kľúčovým princípom pri využívaní príspevku na starostlivosť v zmysle osobného rozpočtu je, že práve osoba odkázaná na pomoc inej osoby má vplyv a kontrolu nad tým, kým a ako je jej táto podpora poskytovaná a organizovaná. Príspevkom na starostlivosť sa zrušia niektoré príspevky poskytované v súčasnosti," uviedlo MPSVR v informatívnom materiáli.



Doplnilo, že nový systém osobného rozpočtu sprehľadní aj systém dlhodobej starostlivosti. Osoby, ktoré budú umiestnené v domoch ošetrovateľskej starostlivosti alebo hospici, tak budú môcť využiť osobný rozpočet na financovanie tejto starostlivosti. Zároveň tento systém financovania vyrieši problém s nedostatkom opatrovateľov a zatraktívni túto prácu, najmä v teréne.



Priebežne sa podľa rezortu práce plní aj zjednotenie posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením a zabezpečenie nového vybavenia pre lekárov. Digitalizácia posudkového systému odbremení lekárov aj osoby so zdravotným postihnutím najmä od administratívnej záťaže.



"Osoba so zdravotným postihnutím nebude musieť dokladovať svoj zdravotný stav ani majetkové pomery. Všetci posudkoví lekári budú využívať systém e-zdravie, úrady budú čerpať informácie potrebné na svoju činnosť z registrov verejnej správy, odstránia sa nezmyselné kvalifikačné predpoklady a systém sa otvorí všetkým lekárom," spresnilo MPSVR.



Z informatívneho materiálu vyplýva, že rezort práce postupne investuje aj do rozšírenia kapacít ambulantných a komunitných pobytových zariadení.