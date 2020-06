Vláda prerokuje balík na podporu podnikania a zmeny rezortu práce

Bratislava 24. júna (TASR) - Balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia, viacero materiálov z dielne ministerstva práce či krátkodobý plánovací dokument zahraničnej politiky SR na tento rok. Aj o týchto témach má v stredu rokovať vláda.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má kabinetu predložiť súbor desiatok zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý sa bude dať rýchlo zrealizovať a bude rozpočtovo neutrálny. Má ísť o rušenie najrôznejších výkazov, povinnosti mať vyvesený reklamačný poriadok či vylepenú nálepku označujúcu zákaz fajčenia. Pripravoval ich dlhodobo, dohodla sa na nich už aj koaličná rada.



S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sa má vrátiť do normálu aj postup pri priznávaní a poskytovaní štátnych sociálnych dávok. Napríklad v oblasti poskytovania dávky v hmotnej núdzi bude opäť platiť povinnosť odpracovania 32 hodín mesačne. Vyplýva to z nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorú tiež prerokuje kabinet.



Rezort práce vláde navrhuje, aby sa novým štátnym tajomníkom ministerstva stal od 1. júla Boris Ažaltovič. Táto funkcia bola dlhodobo neobsadená po odchode Jozefa Mihála. Ažaltovič momentálne pôsobí na ministerstve práce vo funkcii generálneho tajomníka služobného úradu. Na tejto pozícii ho má nahradiť Karol Zimmer.



V minulom roku na Slovensku porušilo 758 zamestnávateľov zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že u nich pracovalo "načierno" 1617 ľudí. Počet nelegálne zamestnaných osôb medziročne klesol o 853. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2019, ktorú kabinetu rovnako predkladá rezort práce.



Základným predpokladom bezpečnosti a suverenity Slovenska, ako krajiny s objektívne limitovaným politickým, hospodárskym a vojenským vplyvom, je medzinárodná spolupráca, funkčnosť medzinárodných inštitúcií a rešpektovanie medzinárodného práva. Uvádza to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v predloženom materiáli Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020.