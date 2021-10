Vláda má prerokovať návrh rozpočtu aj pravidlá na výstavbu diaľnic

Bratislava 14. októbra (TASR) – Vláda by mala vo štvrtok prerokovať zákon roka - návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj verejného rozpočtu na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu, ktorý ministerstvo financií predložilo v stredu na tripartitu, by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu. Očakávaný schodok v tomto roku je takmer 8 % HDP.



Sociálni partneri sa na rozpočte nezhodli, výhrady mali samosprávy aj odbory. V koalícii je však údajne na tomto návrhu dohoda. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) ale vopred upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 %, ale iba 4,3 % HDP. Rozdiel predstavuje približne 700 miliónov eur.



Kabinet má vo štvrtok prerokovať aj návrhy rozpočtov viacerých štátnych inštitúcií, ako napríklad Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond či Eximbanka.



Procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme by sa mali optimalizovať a akcelerovať. Dosiahnuť to chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie ju predkladá na rokovanie vlády.



Štát by mal vyplácať zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) a centrám pre deti a rodiny (CDR), resp. ich zamestnancom infekčný príplatok vo výške 405 eur na zamestnanca, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas nariadených karanténnych opatrení na svojom pracovisku. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré má tiež prerokovať vláda.



Kabinet má schvaľovať aj zvýšenie príspevku do Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF). Od roku 2022 má narásť z ôsmich na desať miliónov eur, príspevok každej krajiny sa tak zvýši z dvoch na dva a pol milióna eur. MVF slúži na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov v oblasti kultúry, vedy, výskumu a vzdelávania, podporuje tiež projekty cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.