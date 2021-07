Vláda bude rokovať aj o spôsobe obmedzenia najmenších mincí

Bratislava 7. júla (TASR) – Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno- a dvojcentových mincí. Dosiahnuť to chce Ministerstvo financií (MF) SR novelou zákona o cenách, ktorú v stredu predkladá na rokovanie vlády.



Vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby má novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne rezortu financií, ktorou by sa tiež mal zaoberať kabinet. Zmenou má prejsť hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napríklad včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predkladá na stredajšie rokovanie vlády Plán obnovy relevantných budov 2021. V ňom sa nachádza len jedna budova, a to Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na Chlumeckého ulici v Bratislave. Rezort v materiáli zdôraznil, že ústredné orgány štátnej správy neposunuli do zoznamu viac projektov budov pravdepodobne pre mnohé ďalšie spôsoby financovania obnovy – napríklad z nových eurofondov alebo z plánu obnovy a odolnosti



Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) predloží na rokovanie Správu o bezpečnosti SR za rok 2020. Konštatuje v nej, že hoci pandémia utlmila bezprostrednú teroristickú hrozbu, prehĺbila polarizáciu spoločnosti, keďže pandémiu sprevádzali extrémistické prejavy a dezinformácie, najmä na sociálnych sieťach.



Bodom rokovania má byť aj správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v druhom polroku 2020. Podľa predloženého materiálu spôsobili záplavy škody vo výške viac ako 4,7 milióna eur. Ministri majú prerokovať tiež návrh vojenskej stratégie krajiny, ktorá reaguje na kľúčové aspekty v bezpečnostnom prostredí SR. Zaoberať sa majú aj aktualizáciou akčného plánu národného onkologického programu i doterajším priebehom výberu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým v roku 2026 má byť aj jedno zo slovenských sídiel.