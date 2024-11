Vláda prerokuje aj dva návrhy súvisiace s plnením plánu obnovy

Bratislava 20. novembra (TASR) - Dva návrhy súvisiace s aktuálnym plnením Plánu obnovy a odolnosti má v stredu prerokovať vláda. Ide o reformu posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj elektronizáciu procesov evidencie cudzincov. Obidve právne normy navrhuje kabinet Národnej rade (NR) SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, keďže by mali byť schválené do konca roka.



Návrh nového zákona o integrovanej posudkovej činnosti predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Cieľom reformy je zjednotiť a zefektívniť posudkový systém či zrýchliť proces posudzovania na úradoch práce, pričom jeden posudok by mal slúžiť na viaceré účely.



Novela zákona o pobyte cudzincov z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR má zase priniesť zavedenie elektronizácie procesov evidencie cudzincov, ako aj možnosť vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny.



Vláda má prerokovať aj dodatky k investičným zmluvám pre investorov výstavby štátnych nájomných bytov. Návrhy ministerstva dopravy upravujú podmienky spolupráce Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a investorov v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktoré sa týka posudzovania, či sú výhody pre týchto investorov štátnou pomocou.



Pohotovostné zásoby väčšiny zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov by sa mali zvýšiť. Najvyšší rast a dosiahnutie novo navrhnutého optimálneho stavu by mali zaznamenať zásoby návlekov na obuv, respirátorov FFP2 a jednorazových chirurgických masiek. Vyplýva to návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2025 - 2026, ktorý na rokovanie kabinetu predkladá predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR).



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstaví členom vlády Vnútroštátny plán digitálnej dekády SR. Slovensko si podľa neho nastavilo opatrenia v oblasti digitálnej transformácie tak, aby do roku 2030 splnilo ciele EÚ v čo najvyššej miere.