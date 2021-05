Vláda prerokuje poplatky za uloženie odpadov

Bratislava 26. mája (TASR) - Kapitola rezortu práce potrebuje pre projekt Prvej pomoci zvýšenie o 329,6 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, o ktorom má rokovať vláda.



Predĺženie obdobia realizácie projektu do júna 2021 podľa MPSVR predpokladalo celkové výdavky na celé obdobie od marca 2020 do júna 2021 vo výške 1 667 382 315 eur. Z priebežne aktualizovaných údajov vyplýva, že od začiatku mimoriadnej situácie bolo k 17. máju 2021 vyplatených 1 602 078 161,03 eura.



"Na základe aktuálnych odhadov čerpania sa predpokladá potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie projektu do konca júna 2021 v sume 1 997 016 273,28 eura, čo oproti schválenej čiastke predstavuje rozdiel 329 633 958 eur. Tento rozdiel je spôsobený nepriaznivým vývojom epidemickej situácie v jarných mesiacoch roku 2021, ktorý viedol k vyššiemu čerpaniu Prvej pomoci," zdôvodnil rezort práce.



Vláda bude rokovať aj o tom, že príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom. Vďaka upravenému mechanizmu sa má vytvoriť nová skupina obcí, ktoré by mali získať príspevok z Envirofondu a použiť ho na triedenie bioodpadu.



K transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV) majú pomôcť dva návrhy noviel zákonov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, o ktorých bude v stredu diskutovať vládny kabinet. Ide o návrh novely zákona o SAV a novely zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktoré predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom predkladaných reforiem je dosiahnuť hospodársku transformáciu organizácií SAV tak, aby mali lepšiu možnosť flexibilne zapájať sa do výskumno-vývojového ekosystému, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja inovácií.



Úpravy pri staniciach technickej kontroly, ale aj v prípade certifikácie opravovní zahŕňa novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, o ktorej bude rokovať vláda. Obsahuje tiež zmeny pri obmedzení rýchlosti na diaľnici v obci.



Očakáva sa, že do programu schôdze by sa mohla zaradiť aj zmena pri kolúznej väzbe navrhovaná ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.