Vláda prerušila rokovanie o možnosti odkladu poskytovania zájazdu

Bratislava 18. mája (TASR) – Cestovné kancelárie by mohli klientom ponúknuť odloženie poskytnutia zájazdu alebo iné alternatívne riešenie. Určité skupiny cestujúcich by mali mať možnosť odklad odmietnuť. Vyplýva to z návrhu zákona o zájazdoch, ktorý v pondelok prinieslo na rokovanie vlády Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Rokovanie o tomto bode však kabinet prerušil. Pôsobnosť novely zákona má byť obmedzená na trvanie mimoriadnej situácie. Rezort hospodárstva navrhoval tiež skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovej konferencii skonštatoval, že dôvody prerušenia rokovania o návrhu zákona budú jasné v utorok (19. 5.). Malo by byť podľa jeho slov známe aj náhradné riešenie.



Hlavným účelom zákona je ustanoviť možnosť cestovnej kancelárie ponúknuť cestujúcemu iné alternatívy napriek tomu, že cestujúci alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy z dôvodu situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Cestovná kancelária by podľa materiálu mala mať možnosť navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde. Ak prijme zmenu zmluvy, mal by klient doplatiť zvyšok ceny za zájazd, ktorý mu bude poskytnutý.



Návrh tiež vymedzuje skupiny klientov, ktorí môžu náhradný termín odmietnuť do 14 dní. Ide o tých, ktorí boli počas obdobia pandémie zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, týka sa to tiež zamestnancov, ktorí nemohli pracovať z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami okolo nového koronavírusu. Zahŕňa to zároveň samostatne zárobkovo činné osoby alebo jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorým bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Medzi osoby, ktoré návrh môžu odmietnuť, patria aj osamelí rodičia, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, osoby nad 70 rokov a tehotné ženy. Ak títo klienti odmietnu náhradný termín, cestovka by im mala vrátiť všetky platby najneskôr do 14 dní.



Cestovné kancelárie by mali byť podľa MH povinné dohodnúť s cestujúcim poskytnutie náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. "Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021," píše sa v návrhu.