Vláda prerušila rokovanie o navýšení peňazí pre projekt prvej pomoci

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predložilo na stredajšie rokovanie vlády materiál, v ktorom vyčíslilo, že na projekt prvej pomoci bude do konca júna potrebovať vyčleniť zhruba 329,6 milióna eur navyše. Vláda však rokovanie o tomto bode prerušila.



Hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská pre TASR uviedla, že prerušenie rokovania o tomto bode súvisí s diskusiou okolo novely zákona o štátnom rozpočte. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po stredajšom rokovaní vlády podotkol, že tieto diskusie naďalej pokračujú a zopakoval, že výdavky, ktoré si nárokuje rezort v spomínanej novele, považuje za opodstatnené.



Rezort v materiáli spresnil, že celkové výdavky na projekt prvej pomoci sa za obdobie od marca minulého roka do júna 2021 odhadovali na zhruba 1,67 miliardy eura. K 17. máju však rezort vyplatil už 1,6 miliardy eura.



"Na základe aktuálnych odhadov čerpania sa predpokladá potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie projektu do konca júna 2021 v sume 1.997.016.273,28 eura, čo oproti schválenej čiastke predstavuje rozdiel 329.633.958 eur," spresnil rezort. Ako dodal, tento rozdiel bol spôsobený nepriaznivým vývojom epidemickej situácie v jarných mesiacoch tohto roka, ktorý viedol k vyššiemu čerpaniu pomocnej schémy.