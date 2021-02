Vláda prerušila rokovanie o požiadavkách na ochranné pomôcky pri práci

Bratislava 18. februára (TASR) - Vládny kabinet prerušil rokovanie o návrhu doplnenia nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorým sa na Slovensku mali spresniť požiadavky na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vedecko-technického pokroku a v záujme podpory zlepšovania zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Hovorkyňa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) Eva Rovenská pre TASR uviedla, že na ďalšom rokovaní vlády sa k tomuto bodu ministri vrátia.



"Obsahovo je materiál v poriadku, dohodli sme sa, že v ňom upravíme legislatívno-technické záležitosti po dohode s Legislatívnou radou vlády," vysvetlila Rovenská.



Malo ísť o transpozíciu smernice Európskej komisie (EK). Ak ministri na budúcom rokovaní vlády materiál schvália, nové pravidlá pri používaní ochranných prostriedkov pri práci na Slovensku budú platiť od 1. novembra tohto roka.



Rezort práce v dôvodovej správe uviedol, že spresnenie je potrebné najmä z dôvodu novovznikajúcich rizík vyskytujúcich sa na pracoviskách. "Transpozíciou smernice Komisie sa zabezpečí to, že zamestnávatelia z rôznych sektorov a odvetví budú môcť lepšie identifikovať a poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zodpovedajú konkrétnym činnostiam a konkrétnym typom rizík, ktorým sú pracovníci podľa hodnotenia rizika vystavení," vysvetlil rezort v dôvodovej správe.



Novelizované nariadenie obsahuje zoznam prostriedkov rozdelených podľa toho, ktorú časť tela a pred čím chránia a aj podľa toho, pri akých prácach sú potrebné a do ktorého sektora tieto práce patria. Napríklad pred nárazom spôsobeným padajúcimi alebo vymrštenými predmetmi ochráni lebku pracovníka prilba. Oči a tvár by si zase mal chrániť okuliarmi či štítom na tvár. Používať by mal aj špeciálnu obuv. Takto by sa mali chrániť pracovníci napríklad pri stavebných prácach, najmä pri práci na lešení, pod ním alebo v jeho blízkosti.