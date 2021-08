Vláda prerušila rokovanie o sťahovaní MIRRI a NASES

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spolu s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) si našli nové jednotné sídlo v budove bratislavského Tower 115. Vyplýva to z návrhu, ktorý vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) predložila na stredajšie rokovanie vlády, avšak kabinet rokovanie o tomto bode prerušil.



Hovorca MIRRI Michal Dyttert pre TASR povedal, že rokovanie o bode ministri prerušili pre technické detaily, o ktorých ešte potrebuje MIRRI rokovať s Ministerstvom financií (MF) SR. Bod bude podľa jeho slov zaradený do programu rokovania vlády niekedy v blízkej budúcnosti. MIRRI môže pripravovať nájomnú zmluvu s Tower 115 až po odsúhlasení vládou.



MIRRI v materiáli uviedlo, že v súčasnosti spolu s NASES využívajú osem objektov po Bratislave. Rozdrobenosť ministerstva v rôznych objektoch a lokalitách podľa tvorcov materiálu negatívne vplývajú na efektívne fungovanie a internú kooperáciu útvarov MIRRI. Preto rezort urobil realitný prieskum a do rozhodovania zapojil aj Nadáciu Zastavme korupciu ako pozorovateľa procesu výberu vhodnej budovy.



Celkovo ponuku predložili tri spoločnosti – Tatrabanka (budova na Černyševského ulici), Tower 115 a budova Panorama Business na Pribinovej ulici. Komisia za úspešného kandidáta určila spoločnosť Tower 115 so sídlom na Karloveskej ulici.



"Celková cena prenájmu priestorov spolu s parkovacími miestami v Tower 115 predstavuje 20.612.202,24 eura na obdobie siedmich rokov a 27.259.668 eur na obdobie desiatich rokov," napísal rezort v materiáli. V porovnaní so súčasným stavom by tak štát na nájomnom pre MIRRI a NASES usporil pri sedemročnej nájomnej zmluve okolo 3,65 milióna eur a pri desaťročnej zmluve asi 7,4 milióna eur.