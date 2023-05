Vláda: Priority v hospodárstve budú ceny energií aj dekarbonizácia

Bratislava 17. mája (TASR) - Minister hospodárstva novej vlády odborníkov Peter Dovhun po prvom rokovaní vlády v stredu oznámil priority rezortu. Patria medzi ne zmierňovanie neistoty obyvateľstva v oblasti cien energií, prístup k dekarbonizačným záväzkom, znižovanie závislosti od energií z Ruska a vytváranie podmienok pre nové investície do pracovného trhu na Slovensku.



"Zároveň nás čaká tento rok termín, keď má Slovensko povedať, ako bude pristupovať k svojim záväzkom v rámci dekarbonizácie. Ten prístup, ktorý do toho chceme vniesť, je naozaj, že postupne a rozumne tak, aby to reflektovalo jednak na štruktúru nášho priemyslu a takisto aj štruktúru našej energetiky ako takej," uviedol Dovhun. Dodal, že v energetike chcú pokračovať aj v znižovaní závislosti Slovenska od jediného dodávateľa.



V oblasti investícií bude rezort pokračovať na rozpracovaných projektoch, ohlasovaní nových investorov a vylepšení procesov pre atraktivitu Slovenska na vznik nových pracovných miest. Dovhun dodal, že pre Slovensko je dôležitá aj propagácia ako turistickej destinácie, bezpečného miesta pre investorov na uloženie svojich peňazí a zamestnávanie ľudí, avšak je dôležitá finančná transparentnosť. "Na druhej strane sa určite zhodneme na tom, že každé jedno štátne euro by malo byť otočené trikrát pred tým, než je vynaložené. Malo by byť zdokumentované a jasne vysvetliteľné aj o pol roka naspäť," dodal.