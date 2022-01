Vláda pripomienkovala poslanecký návrh o postavení ŤZP na trhu práce

Bratislava 26. januára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR koncom novembra 2021 posunulo do druhého čítania novelu Zákonníka práce, ktorá by mala zlepšiť postavenie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb na trhu práce, a to úpravou lehôt pri procese prepúšťania takéhoto zamestnanca. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) navrhol vládnemu kabinetu nesúhlasiť s týmto návrhom. Kabinet však nakoniec poslanecký návrh schválil s pripomienkou, tou je, že k zákonu bude vypracovaný pozmeňovací návrh. TASR o tom informovala Krajniakova hovorkyňa Eva Rovenská a jeden z predkladateľov novely Dominik Drdul (OĽANO). V pozmeňovacom návrhu sa zmení lehota z kalendárnych na pracovné dni a novelizovať sa bude nakoniec nie Zákonník práce, ale zákon o službách zamestnanosti.



Legislatíva v súčasnosti určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má v súčasnosti na vyjadrenie všeobecnú lehotu podľa správneho poriadku, ktorá predstavuje 30 dní.



"Zamestnávateľ stráca pre túto lehotu motiváciu vziať ŤZP osobu do pracovného pomeru a namiesto toho to obchádza prácou na dohodu alebo prácou načierno. Súčasný stav neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sme zamedzili vstupu ŤZP osoby na trh práce," skonštatoval Drdul (OĽANO).



Cieľom poslaneckej novely zákona je preto zlepšiť podmienky ŤZP na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Lehota 30 dní na udelenie súhlasu príslušným úradom práce by sa mala skrátiť na sedem dní. Drdul pre TASR uviedol, že v pozmeňovacom návrhu sa sedem kalendárnych dní zmení na sedem pracovných.



Pozmeňujúcim návrhom sa vyhovie aj ďalšej výhrade rezortu práce, ktorý kritizuje, že takéto zmeny nepatria do Zákonníka práce. Preto sa namiesto neho bude novelizovať zákon o službách v zamestnanosti.



Ministerstvo tiež v materiáli píše, že považuje zmenu za nesystémovú, pôvodný návrh totiž opomínal udeľovanie súhlasu úradu práce na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru so zamestnancom s ŤZP. Pozmeňujúcim návrhom sa podľa Drdula vyrieši aj táto výhrada.



Poslanec pre TASR ešte doplnil, že v pozmeňujúcom návrhu sa sformuluje aj požiadavka, aby zamestnávateľ pri podaní žiadosti na úrad práce o súhlas s výpoveďou zamestnancovi ŤZP musel poslať kópiu aj dotknutému zamestnancovi.