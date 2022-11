Vláda: Príprava R4, ktorá je súčasťou Via Carpatia, sa má urýchliť

Bratislava 7. novembra (TASR) – Proces investičnej prípravy diaľnic a ciest pre motorové vozidlá sa má akcelerovať a zefektívniť. A to najmä v kontexte prípravy rýchlostnej cesty R4, ktorá je súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia. Vyplýva to z návrhu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v pondelok na online rokovaní schválila vláda.



Urýchlenie realizácie R4, časti dopravného prepojenia celoeurópskeho dopravného významu cez územie SR, je podľa rezortu dopravy nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie náležitej dopravnej infraštruktúry vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu vo východnej časti krajiny.



SR sa stala signatárskou krajinou niekoľkých multilaterálnych medzinárodných dohôd a bilaterálnej dohody s Poľskou republikou, v ktorej Slovensko deklarovalo zámer vyvinúť maximálne úsilie o prepojenie rýchlostnej cesty R4 a rýchlostnej cesty S19 do konca roku 2028.



Rezort dopravy podotkol, že v súčasnosti Poľsko avizuje dokončenie svojho nadväzujúceho úseku v roku 2026 a Maďarsko svoj úsek z Miškovca po štátnu hranicu so Slovenskom už dobudovalo. "Slovenská republika už v súčasnosti nie je schopná splniť dohodnutý termín prepojenia, pričom je nevyhnutné proces investičnej prípravy akcelerovať a dosiahnuť realizáciu rýchlostnej cesty v kontexte medzinárodných dohôd v čo najkratšom čase," zdôraznilo MDV.



Súbor navrhovaných opatrení zahŕňa doplnenie Harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry o investičný projekt v rozsahu projektovej prípravy a prípravy projektovej dokumentácie pre všetky úseky R4. Tá pozostáva z deviatich nadväzujúcich úsekov medzi slovensko-poľskou štátnou hranicou a Kapušanmi v dĺžke približne 60 kilometrov. Opatrenia zahŕňajú aj získanie územného rozhodnutia pre všetky úseky R4 štátna hranica SR a Poľska – Kapušany.



Pripraviť sa má aj návrh zmeny zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Tým by sa mala výrazne urýchliť investičná príprava, zároveň zabrániť strate platnosti existujúcich rozhodnutí. Rezort dopravy počíta s dosiahnutím časovej úspory zhruba 18 mesiacov.