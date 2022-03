Vláda: Program cezhraničných spoluprác má k dispozícii milióny eur

Bratislava 30. marca (TASR) - Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na roky 2021-2027 bude mať celkovo k dispozícii 106,65 milióna eur. Cieľom programu je rozvoj prihraničných slovenských a českých regiónov. Vyplýva to z materiálu Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 - 2027 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorý v stredu schválila vláda.



Na slovenskej strane sa do programu môžu zapojiť inštitúcie a spoločnosti zo Žilinského, Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, na území Českej republiky sú to Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.



Program sa zameriava na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof, zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry, ale tiež aj na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. Štvrtou oblasťou programu je zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami.



"Jednotlivé tematické oblasti boli identifikované ako najdôležitejšie problémy regiónu a môžu byť efektívne riešené prostredníctvom vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií oboch krajín" uviedlo MIRRI v predkladacej správe k materiálu. Celkový rozpočet programu je 106,65 milióna eur, z toho 85,3 milióna eur je príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 21,3 milióna eur je národné spolufinancovanie vrátane vlastných zdrojov prijímateľov z Českej republiky a SR.



Vláda: Program cezhraničnej spolupráce s Maďarskom má k dispozícii 161 miliónov

Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko na roky 2021 - 2027 bude mať k celkovo k dispozícii 161,25 milióna eur. Cieľom programu je rozvoj prihraničných slovenských a maďarských regiónov. Vyplýva to z materiálu programu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Na slovenskej strane sa do programu môžu zapojiť inštitúcie a spoločnosti z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. Na území Maďarska sú to Budapešť, Peštianska, Komárňansko-ostrihomská, Rábsko-mošonsko-šopronská, Boršodsko-abovsko-zemplínska, Hevešská, Novohradská a Sabolčsko-satmársko-berežská župa.



Program sa zameriava na ochranu biodiverzity a životného prostredia, zmierňovanie následkov zmeny klímy a prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Ďalej na zlepšenie rovnakého prístupu k sociálnym službám a zabezpečenie inkluzívnosti trhu práce. Špecificky sa zameriava na spoluprácu osôb, inštitúcií a budovanie vzájomnej dôvery. Jednotlivé tematické oblasti boli podľa rezortu identifikované ako najdôležitejšie problémy regiónu, ktoré môžu byť efektívne riešené prostredníctvom vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií oboch krajín.



"Celkový rozpočet programu je vo výške 161,25 milióna eur, z toho suma vo výške 129 miliónov eur predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja a suma vo výške 16,1 milióna eur predstavuje národné spolufinancovanie vrátane vlastných zdrojov prijímateľov z Maďarska a Slovenskej republiky," konštatovalo MIRRI v predkladacej správe k materiálu.



Vláda: V programe cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko je 69,4 mil. eur

Celkový rozpočet Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko na roky 2021 až 2027 je vo výške 69,4 milióna eur, z toho 55,5 milióna eur predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 13,9 milióna eur národné spolufinancovanie vrátane vlastných zdrojov prijímateľov zo SR a Rakúska. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Cieľom programu je rozvoj prihraničných slovenských a rakúskych regiónov prostredníctvom podpory vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií pôsobiacich v programovej oblasti na území Slovenskej republiky (Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj) a na území Rakúska (Dolné Rakúsko, Viedeň a Burgenland).



Program sa zameriava najmä na rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít, na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, na zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, ďalej na zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti, na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu, ako aj na zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi.



"Vzhľadom na objem zdrojov je cezhraničná spolupráca doplnkovým mechanizmom k nástrojom financovaným z národných zdrojov a iných fondov Európskej únie," dodalo MIRRI v predkladacej správe.



Vláda: V programe spolupráce Maďarsko-SR-Rumunsko-Ukrajina je 69,6 mil. eur

Celkový rozpočet Programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2021 až 2027 je 69,6 milióna eur, z toho 62,6 milióna eur predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 7 miliónov eur predstavuje národné spolufinancovanie vrátane vlastných zdrojov prijímateľov zo zúčastnených štátov.



Ako ďalej vyplýva z materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda, program bude po jeho schválení vládou SR predložený riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska, a následne bude predložený riadiacim orgánom Európskej komisie, a to v termíne najneskôr do 2. apríla.



Cieľom programu je rozvoj prihraničných regiónov štyroch zúčastnených štátov prostredníctvom podpory vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií pôsobiacich v programovej oblasti na území SR (Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj), území Maďarska (Boršodsko-abovsko-zemplínska župa a Sabolčsko-satmárskoberežská župa), území Rumunska (Marmarošská župa, Satumarská župa a Župa Suceava) a území Ukrajiny (Zakarpatská oblasť, Ivanofrankivská oblasť a Černovická oblasť).



Program sa zameriava najmä na ochranu biodiverzity a životného prostredia, zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenie odolnosti zdravotníckych systémov, na podporu udržateľného cestovného ruchu, kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj na posilnenie efektívnej verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce.



"Vzhľadom na objem zdrojov je cezhraničná spolupráca doplnkovým mechanizmom k nástrojom financovaným z národných zdrojov a iných fondov Európskej únie," dodalo MIRRI v predkladacej správe.