R. Sulík by chcel dostať do plánu obnovy odvodový bonus

Bratislava 16. septembra (TASR) – Plán obnovy z dielne ministerstva financií by mala v najbližších dňoch prediskutovať odborná komisia, ktorá bude triediť jednotlivé návrhy na reformu Slovenska v najbližších rokoch. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by chcel dostať do konečného znenia tohto dokumentu najmä odvodový bonus. Sulík to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



"Plán obnovy unikol, to tak byť nemalo, ale teraz začínajú intenzívne debety o tom, ktoré návrhy tam nakoniec zostanú. Stotožňuje sa s premiérom v tom, aby sme sa koncentrovali na päť alebo šesť veľkých vecí, aby sme sa nerozdrobili na desiatky drobných a potom nám to bude utekať cez prsty," uviedol Sulík. Za ministerstvo hospodárstva sa budú v komisii, ktorá jednotlivé návrhy posúdi, zúčastňovať štátny tajomník rezortu Ján Oravec a ministrova poradkyňa Jana Kiššová.



Minister avizoval, že niektoré návrhy nepodporí. Sulík odmietol napríklad návrh na zriadenie inštitúcie, v ktorej by mali byť zjednotené viaceré štátne firmy, ako napríklad SARIO, SIEA či Slovak Business Agency (SBA). "Ja to považujem za úplne šialený nápad," povedal Sulík.



Výhrady k niektorým návrhom má aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). "Určite k viacerým veciam máme výhrady, ale tieto výhrady budeme komunikovať v rámci pracovných skupín a v rámci jednotlivých diskusií aj s rezortmi. Toto je prvý nástrel, prvá verzia a je čas na diskusiu," povedala Remišová. Slovensko podľa nej potrebuje reformu vzdelávania, reformu zdravotníctva, digitalizácie, ale aj reformu celej verejnej správy vrátane územnosprávneho členenia, fungovania inštitúcií a fungovania justície.



Remišovej rezortu sa týka reforma digitalizácie. "Tú sme postavili na troch pilieroch. Potrebujeme pokračovať v reforme digitálnych zručností, pretože vieme, že špeciálne u starších ľudí, ale aj u žiakov na základnej škole táto potreba je. Potrebujeme zlepšiť digitálne vzdelávanie na školách. Druhým pilierom je reforma verejnej správy, to znamená zjednodušiť a zlepšiť procesy tak, aby naozaj digitálne služby pre občana boli priateľské, aby boli jednoduché, efektívne, flexibilné a aby fungovalo to, čo v súčasnosti nefunguje. A takisto potrebujeme aj očistiť informatizáciu," dodala Remišová.