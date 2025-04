Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia dostane štátny stimul

Bratislava/Malá Lehota 30. apríla (TASR) - Spoločnosť Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia dostane štátny investičný stimul na rozšírenie svojej výroby v Žarnovici vo výške 1,1 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje v súvislosti s týmto zámerom vytvoriť do konca roka 2025 spolu 20 nových pracovných miest a preinvestovať 9,7 milióna eur. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu na výjazdovom zasadnutí schválila vláda.



Predmetom investičného zámeru je podľa schváleného materiálu rozšírenie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu hliníkových častí cúvacích kamier a tlmičov kolies o inovatívnu technológiu tepelného opracovania súčiastok pre automobilový a energetický priemysel.



Firma pôvodne požadovala investičnú pomoc v celkovej nominálnej hodnote 3,88 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Ministerstvo súhlasilo s poskytnutím investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 1,1 milióna eur.



Jediným spoločníkom prijímateľa pomoci je spoločnosť Neuman Aluminium Fliesspresswerk GmbH so sídlom Rakúsku. Firma je súčasťou skupiny Neuman Aluminium Group, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu hliníkových dielov v automobilovom priemysle, stavebnom priemysle, elektrotechnickom priemysle, obalovom priemysle, zdravotníckych a bezpečnostných technológiách.