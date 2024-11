Vláda: Reforma prinesie jednotný posudok pre sociálne odkázaných ľudí

Bratislava 20. novembra (TASR) - Reforma posudkovej činnosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prinesie jednotný komplexný posudok, ktorý bude pozostávať zo zdravotnej a sociálnej časti. Najprv posúdi sociálny pracovník sociálne pomery konkrétnej osoby a následne posudkový lekár zhodnotí zdravotný stav, respektíve vplyv diagnózy na mentálne alebo fyzické obmedzenie organizmu. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády.



"Bude sa posudzovať sociálna situácia ľudí, to znamená, že sú ľudia s vyššími a nižšími príjmami. Niekto má na to, aby si sám kompenzoval niektoré veci, alebo nebude musieť mať nárok na všetky takéto kompenzačné príspevky, pokiaľ ten človek má patričný príjem," uviedol Tomáš.



Doplnil, že druhou skupinou sú ľudia v zložitej životnej situácii, ktorí si nemôžu dovoliť financovať nejaké špeciálne diéty, preto bude aj z tohto dôvodu sociálne posúdenie predchádzať tomu zdravotnému. Ak podľa neho nedôjde k zhode medzi sociálnym pracovníkom a posudkovým lekárom, tak v konkrétnom prípade rozhodne konzílium.







Ďalej priblížil, že vláda posunula zákon do skráteného legislatívneho konania aj z dôvodu, že predchádzajúca vláda schválila reformu posudkovej činnosti a dala ju do plány obnovy ešte v roku 2021. Dva roky sa podľa Tomáša nič nerobilo a až od júla 2023 sa na reforme začalo pracovať.



Šéf rezortu práce spresnil, že posudková činnosť sa bude vykonávať pod jednou strechou a na starosti ju bude mať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zvýšiť by sa mal podľa neho aj počet posudkových lekárov o 100 a sociálnych pracovníkov o 140. Dodal, že úrady práce budú mať deväť mesiacov na to, aby sa pripravili na reformu, pričom už v súčasnosti sa testuje v rámci troch pilotných projektov na troch úradoch práce.



Tomáš opätovne zdôraznil, že v zákone zostávajú všetky doterajšie diagnózy. Jedinou výnimkou je, že po novom sa bude posudzovať vplyv diagnózy na obmedzenie funkčnosti organizmu, či už po mentálnej, alebo fyzickej stránke.



Zákon by mohol byť schválený Národnou radou SR do konca roka a následne by mal platiť od 1. septembra 2025.